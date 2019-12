Τραμπ: Για ΝΑΤΟ και εμπόριο συζήτησα με τον Μπόρις Τζόνσον

Στη συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως σημειώνει: «Χάρηκα τη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον, στη Ντάουνινγκ Στριτ, χθες το βράδυ. Συζητήσαμε για διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων του ΝΑΤΟ και του εμπορίου».

Enjoyed my meeting with Prime Minister @BorisJohnson of the United Kingdom at @10DowningStreet last night. Talked about numerous subjects including @NATO and Trade.