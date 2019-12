Τουρκία: Πολύ παραγωγική η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν

Μία πολύ παραγωγική συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο είχαν Τραμπ και Ερντογάν την Τετάρτη, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, «οι δύο πρόεδροι συζήτησαν τη σημασία της Τουρκίας ως προς την υλοποίηση των συμμαχικών δεσμεύσεων, την περαιτέρω ενδυνάμωση του διμερούς εμπορίου κατά $100 δισ., τις περιφερειακές προκλήσεις ασφαλείας και την ενεργειακή ασφάλεια».

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Fahrettin Altun, διευθυντής επικοινωνίας της γειτονικής χώρας, έκανε το παραπάνω σχόλιο στο Twitter ενώ όπως ενημέρωσε, η συνάντηση διήρκεσε μισή ώρα.

The Turkish presidency has released photos of the meeting. Still no word from the White House on what was discussed pic.twitter.com/lSphfzafYI