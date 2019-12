Τραμπ: Διπρόσωπος ο Τριντό

Διπρόσωπο χαρακτήρισε τον Τζάστιν Τριντό (φωτό) ο Ντόναλντ Τραμπ, την Τετάρτη. Νωρίτερα οι κάμερες έπιασαν τον Καναδό πρωθυπουργό να γελάει με τις συνεντεύξεις Τύπου του Αμερικανού προέδρου, κατά τη διάρκεια συζήτησης με άλλους ηγέτες, στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ερωτηθείς ο Τραμπ για τα σχόλια του Τριντό, στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, απάντησε: «Είναι διπρόσωπος».

Τζάστιν Τριντό, Εμανουέλ Μακρόν και Μπόρις Τζόνσον στη δεξίωση που παρέθεσε η Βασίλισσα της Αγγλίας φαίνεται δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν τον Ντόναλντ Τραμπ και τη μακρά συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά τη συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο...

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP