Γαλλία: Νέα απεργία και διαδηλώσεις στις 10 Δεκεμβρίου

Το συντονιστικό όργανο των γαλλικών συνδικάτων και τέσσερις οργανώσεις νεολαίας κάλεσαν για μια νέα ημέρα απεργιών και διαδηλώσεων την προσεχή Τρίτη κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος που 'κατέβασε' τουλάχιστον 800.000 ανθρώπους στους δρόμους χθες.

«Όλοι στους δρόμους στις 10 Δεκεμβρίου για μια νέα ημέρα κινητοποιήσεων όλων των επαγγελμάτων», δήλωσε η Κατρίν Περέ, συνομοσπονδιακή γραμματέας του συνδικάτου CGT έπειτα από μια συνάντηση του συντονιστικού οργάνου των γαλλικών συνδικάτων, που θα συνέλθει εκ νέου την Τρίτη για να αποφασίσει για τη συνέχεια της κινητοποίησης.

Angry railway employees, teachers and other workers in France showed no signs of backing down from a nationwide strike on Friday, having brought public transportation to a standstill https://t.co/UivJC1ZJl1