Τραμπ: Μην πιστεύετε όσα λένε για το εμπόριο «ανώνυμες πηγές»

«Mην πιστεύεται όποιο άρθρο ή ιστορία διαβάζεται ή βλέπετε και χρησιμοποιεί «ανώνυμες πηγές» όσον αφορά το εμπόριο ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα. Να δέχεστε την πληροφορία, αν προέρχεται από πραγματικό όνομα σε αυτή. Τα Μέσα Ενημέρωσης των Fake News φτιάχνουν πολλές ιστορίες, για τις οποίες επικαλούνται «πηγές». Μην τα πιστεύετε!», τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter.

Do not believe any article or story you read or see that uses “anonymous sources” having to do with trade or any other subject. Only accept information if it has an actual living name on it. The Fake News Media makes up many “sources say” stories. Do not believe them!