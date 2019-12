Τραμπ: Είναι η οικονομία, ανόητε!

«Το χρηματιστήριο κινείται ανοδικά με αριθμούς-ρεκόρ. Φέτος μόνο, ο Dow έχει άνοδο 18,65%, ο S&P 24,36%, ο Nasdaq Composite 29,17%. "Είναι η οικονομία, ανόητε"», τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα τονίσει τα κέρδη της Wall Street, υποστηρίζοντας ότι αν δεν είναι ο ίδιος πρόεδρος, το χρηματιστήριο θα βυθιστεί.

Stock Markets Up Record Numbers. For this year alone, Dow up 18.65%, S&P up 24.36%, Nasdaq Composite up 29.17%. “It’s the economy, stupid.”