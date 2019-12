Τραμπ: Ευχαριστώ το Ιράν για την πολύ δίκαιη διαπραγμάτευση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε σήμερα το Ιράν για μια "πολύ δίκαιη διαπραγμάτευση" μετά την ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ των δύο χωρών, εχθρικών μεταξύ τους.

"Βλέπετε, μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μαζί", γράφει επίσης ο Τραμπ στο Twitter μετά την απελευθέρωση του Ιρανού Μασούντ Σολεϊμανί που κρατείτο στις Ηνωμένες Πολιτείες και του Αμερικανού Σιγιούε Γουάνγκ που ήταν φυλακισμένος στο Ιράν.

Taken during the Obama Administration (despite $150 Billion gift), returned during the Trump Administration. Thank you to Iran on a very fair negotiation. See, we can make a deal together! https://t.co/rZaY9p8xzV