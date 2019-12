Τοξικό νέφος στην Αυστραλία από τις φωτιές

Η ανατολική Αυστραλία, και κυρίως το Σίδνεϊ, είναι καλυμμένη σήμερα από ένα τοξικό νέφος εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται επί εβδομάδες στην περιοχή και οι οποίες ενδέχεται να ενταθούν σήμερα εξαιτίας των «ακραίων» μετεωρολογικών συνθηκών.

Στο Σίδνεϊ, την πιο πολυπληθή πόλη της χώρας, αυτό το τοξικό νέφος έθεσε σε λειτουργία πολλούς ανιχνευτές καπνού, αναγκάζοντας τους πυροσβέστες να επέμβουν. Πολλοί κάτοικοι πνίγονταν από τον πυκνό καπνό και αναγκάζονταν να φορούν μάσκες.

Κάποια δρομολόγια των φέρι μπόουτ ακυρώθηκαν, ενώ οι μαθητές παρέμειναν στις σχολικές αίθουσες στη διάρκεια των διαλλειμάτων, αφού η ατμοσφαιρική ρύπανση ξεπερνούσαν κατά πολύ τα «επικίνδυνα» επίπεδα.

Η Αυστραλία είναι καλυμμένη εδώ και εβδομάδες από ένα πυκνό νέφος εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται στη χώρα επί περισσότερους από τρεις μήνες εξαιτίας της ξηρασίας.

Ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σήμερα, «ακραίες» μετεωρολογικές συνθήκες που ενδέχεται να ενισχύσουν τις πυρκαγιές και να ωθήσουν τις φλόγες μέχρι τα προάστια των πόλεων, απειλώντας κατοικίες.

Australian wildfires have engulfed Sydney in haze so thick it is considered 11 times worse than the usual “hazardous" level and is apt to trigger fire alarms. https://t.co/tqBC6mwlmp