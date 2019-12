Εγκρίθηκε ο διορισμός της νεαρότερης πρωθυπουργού στον κόσμο

Το κοινοβούλιο της Φινλανδίας ενέκρινε σήμερα τον διορισμό της νεαρότερης πρωθυπουργού στον κόσμο, της 34χρονης Σάνα Μάριν του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος.

Από τα 200 μέλη του κοινοβουλίου της χώρας, τα 99 ψήφισαν υπέρ και τα 70 κατά του διορισμού της Μάριν στην πρωθυπουργία της Φινλανδίας, ενώ 30 βουλευτές απουσίαζαν.

