Για παρακώλυση δικαιοσύνης και κατάχρηση εξουσίας η παραπομπή Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοίνωσαν ότι το κατηγορητήριο για την παραπομπή του προέδρου Τραμπ σε δίκη περιλαμβάνει τα παραπτώματα της κατάχρησης εξουσίας και παρακώλυσης της δικαιοσύνης.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης Τζέρολντ Νάντλερ δήλωσε ότι ο Τραμπ «θεωρεί ότι είναι υπεράνω του νόμου». «Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι κανένας, ούτε ακόμα και ο πρόεδρος, δεν είναι υπεράνω του νόμου» υπογράμμισε.

Ο Νάντλερ υποστήριξε ότι ο Τραμπ καταχράστηκε την εξουσία του με την άσκηση πίεσης στην Ουκρανία.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Επιτροπή Δικαιοσύνης θα συνεδριάσει αργότερα αυτή την εβδομάδα, για να αποφασίσει σχετικά με τις δύο κατηγορίες για την παραπομπή του Τραμπ.

Αν, όπως αναμένεται, η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει το κατηγορητήριο, η διαδικασία θα μεταφερθεί στη Γερουσία, όπου απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων επί των παρόντων για την καθαίρεση του προέδρου.

Ο Τραμπ κατηγορείται πως άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διατάξει έρευνα σε βάρος του κύριου αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν για διαφθορά.

«Το να παραπέμψεις έναν Πρόεδρο που έχει αποδειχθεί μέσα από αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ίσως της πιο ισχυρής οικονομίας στην ιστορία της χώρας μας, ότι έχει μία από τις πιο επιτυχημένες προεδρίες όλων των εποχών και το πιο σημαντικό, ότι δεν έχει κάνει ΤΙΠΟΤΑ λάθος είναι τεράστια Πολιτική Τρέλα!», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

To Impeach a President who has proven through results, including producing perhaps the strongest economy in our country’s history, to have one of the most successful presidencies ever, and most importantly, who has done NOTHING wrong, is sheer Political Madness! #2020Election