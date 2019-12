Τραμπ: Πολιτική τρέλα να παραπέμψει κάποιος έναν πρόεδρο σαν κι εμένα!

«Το να παραπέμψεις έναν Πρόεδρο που έχει αποδειχθεί μέσα από αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ίσως της πιο ισχυρής οικονομίας στην ιστορία της χώρας μας, ότι έχει μία από τις πιο επιτυχημένες προεδρίες όλων των εποχών και το πιο σημαντικό, ότι δεν έχει κάνει ΤΙΠΟΤΑ λάθος, είναι τεράστια Πολιτική Τρέλα!», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

To Impeach a President who has proven through results, including producing perhaps the strongest economy in our country’s history, to have one of the most successful presidencies ever, and most importantly, who has done NOTHING wrong, is sheer Political Madness! #2020Election