Ποιος είναι ο 25χρονος μετανάστης που «απειλεί» τον Τζόνσον στην έδρα του

Είναι βέβαιος ότι «θα νικήσει όποιον Τόρι τον πλησιάσει» αλλά λέει ότι η νίκη του θα είναι «πιο γλυκιά αν αυτός είναι ο Μπόρις Τζόνσον».

Ο 25χρονος Άλι Μιλάνι, ο υποψήφιος των αντιπολιτευόμενων Εργατικών στις αυριανές πρόωρες βουλευτικές εκλογές για την έδρα στην περιφέρεια Αξμπριτζ και Σάουθ Ράισλιπ (δυτικό Λονδίνο) την οποία κατέχει ο Μπόρις Τζόνσον από το 2015, είναι πολύ αισιόδοξος για το αποτέλεσμα.

Η ιστορία αυτή θα μπορούσε να ειπωθεί με διάφορους τρόπους: το παιδί της γειτονιάς που μάχεται κατά του Τόρι αλεξιπτωτιστή που προσγειώθηκε στην έδρα του... Ο μετανάστης εναντίον του κατεστημένου... Το αγόρι από την εργατική τάξη που μεγάλωσε με επιδόματα προκαλεί τον απόφοιτο του Ιτον που ήθελε να γίνει βασιλιάς... Ή ο έξυπνος πολιτικός ρήτορας που βρήκε την ευκαιρία και σκέφτηκε «εγώ μπορώ καλύτερα απ' αυτόν»...

Ιρανικής καταγωγής μετανάστης -η μητέρα του εγκαταστάθηκε στην περιοχή όταν εκείνος ήταν πέντε χρόνων και τον μεγάλωσε μόνη της, αυτόν και την αδελφή του, με τη βοήθεια ενός επιδόματος αναπηρίας που λάμβανε- «απειλεί» να επιτύχει μια μεταστροφή των ψηφοφόρων που να ξεπερνά το 5% ώστε να κερδίσουν την έδρα του Άξμπριτζ οι Εργατικοί και έτσι ο ίδιος να γίνει το πρώτο πρόσωπο στην ιστορία που θα εκθρονίσει έναν εν ενεργεία Βρετανό πρωθυπουργό. Αν εκλεγεί άλλωστε θα είναι ο δεύτερος Βρετανοϊρανός που θα εισέλθει στη Βουλή των Κοινοτήτων.

«Μα τον Θεό, δεν είδα ποτέ τον εαυτό μου ως βουλευτή. Θεωρούσα απλώς ότι θα είμαι ακτιβιστής», λέει. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε, όταν ένα μέλος του κόμματος από την περιφέρειά του, του ζήτησε να εξετάσει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα στο Άξμπριτζ το 2018, ο Μιλάνι τού έκλεισε το τηλέφωνο.

