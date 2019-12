Οι ΗΠΑ αναγνώρισαν τη Γενοκτονία των Αρμενίων

H Γερουσία των ΗΠΑ υιοθέτησε ομόφωνα το νομοσχέδιο για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, μεταδίδει η Daily Sabah.

«Βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας» δήλωσε ο Γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ,

Τον Οκτώβριο είχε εγκρίνει το νομοσχέδιο και η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Μετά την απόφαση της Βουλής των Οκτώβριο η Άγκυρα είχε προειδοποιήσει ότι θα μπορούσαν να πληγούν οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας.

«Το ψήφισμα το οποίο συντάχτηκε και εκδόθηκε για εγχώρια κατανάλωση δεν έχει καμία ιστορική ή νομική βάση» είχε ανακοινώσει τότε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Στα μέσα Νοεμβρίου ο Γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ μπλόκαρε ψήφισμα για την αναγνώριση της γενοκτονίας, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν.

BREAKING: Our resolution to recognize and commemorate the #ArmenianGenocide just passed the United States Senate. pic.twitter.com/TVbaneuOaq