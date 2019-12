Μπόρις Τζόνσον: Τα καταφέραμε

«Η εντολή που έλαβα θα δώσει επιτέλους τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε το Brexit», σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός την Παρασκευή, μετά τη σαρωτική νίκη του στις χθεσινές εκλογές.

«Τα καταφέραμε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτές οι εκλογές βάζουν ένα τέλος στην απειλή ενός δεύτερου δημοψηφίσματος.

«Φεύγουμε από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου, χωρίς εάν και αλλά», τόνισε για ακόμη μία φορά, σύμφωνα με το Reuters.

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq