Τραμπ: Ο κόσμος δεν θέλει την παραπομπή μου

Την ικανοποίησή του για τη μικρή υποστήριξη της παραπομπής του από τον κόσμο, εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter την Παρασκευή. Όπως ο ίδιος αναφέρει, οι δημοσκοπήσεις είναι υπέρ του.

«Τα νούμερα των δημοσκοπήσεων έχουν πιάσει ταβάνι υπέρ της μη παραπομπής… Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι οι Δημοκρατικοί δεν έχουν υπόθεση….»

Poll numbers have gone through the roof in favor of No Impeachment, especially with Swing States and Independents in Swing States. People have figured out that the Democrats have no case, it is a total Hoax. Even Pelosi admitted yesterday that she began this scam 2 1/2 years ago!