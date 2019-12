Τραμπ: «Fake News» το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Κίνα

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Παρασκευή ότι το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την εμπορική συμφωνία με την Κίνα είναι εντελώς λάθος.

«Το δημοσίευμα της Wall Street Journal για τη συμφωνία με την Κίνα είναι εντελώς λάθος, ειδικά όσα γράφουν για τους δασμούς» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ, χωρίς να εξηγήσει σε ποιο ακριβώς δημοσίευμα αναφέρεται.

«Πρέπει να βρουν καλύτερη διαρροή» πρόσθεσε.

The Wall Street Journal story on the China Deal is completely wrong, especially their statement on Tariffs. Fake News. They should find a better leaker!