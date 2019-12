Τραμπ: Μπορείτε να πιστέψετε ότι θα παραπεμφθώ σήμερα;

«Μπορείτε να πιστέψετε ότι θα παραπεμφθώ σήμερα από τη Ριζοσπαστική Αριστερά, από αυτούς που δεν κάνουν τίποτα, τους Δημοκρατικούς, και δεν έκανα τίποτα λάθος! Τρομερό πράγμα. Διαβάστε τα πρακτικά. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί ποτέ ξανά σε άλλον πρόεδρο. Προσευχηθείτε!», τονίζει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ, για τη σημερινή ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που αναμένεται να τον στείλει σε δίκη στη Γερουσία.

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER!