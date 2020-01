Ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στο Χιούστον του Τέξας

Πολύ μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο στο Χιούστον του Τέξας την Παρασκευή, από την οποία έσπασαν παράθυρα στην περιοχή, ενώ ακούστηκε στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με την αστυνομία και τα μέσα ενημέρωσης.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η έκρηξη συνέβη στον Gessner Road, στη βορειοδυτική πόλη, σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας του Χιούστον στο Twitter, η οποία δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής σε τραυματίες.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για σπασμένα τζάμια και πόρτες, καθώς και ότι υπάρχουν μαρτυρίες για τουλάχιστον έναν τραυματία.

Η έκρηξη συνέβη στις 4:25 π.μ. (12:25 μ.μ. ώρα Ελλάδος).

Building Explosion 4500 Gessner: HPD command post at Tanner @ Gessner. All traffic avoid hot zone between Gessner, Genard, Sefani & Clay Rd. #houtraffic #hounews CC8