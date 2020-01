Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην ανατολική Τουρκία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ έχουν υπάρξει μεγάλες ζημιές σε κτίρια.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Τα μέσα ενημέρωσης στη γειτονική Συρία μετέδωσαν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το ίδιο μετέδωσαν και τοπικά μέσα στον Λίβανο.

Ανήσυχος για την έκταση των ζημιών από τον ισχυρότατο σεισμό εμφανίστηκε ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας γιατί ήταν πολύ επιφανειακός.

Ο κ. Λέκκας διευκρίνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Βυρηττό. Ήταν πολύ ισχυρός και πιθανότατα έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές. Πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσουν αρκετοί μετασεισμοί μεγέθους ακόμη και 6,5 ρίχτερ.

Ο κ. Λέκκας διευκρίνισε ότι δεν προήλθε από το πολύ γνωστό ρήγμα της Ανατολίας ούτε έχει σχέση με του πολύ πρόσφατους σεισμούς στην Μικρά Ασία απέναντι από την Λέσβο.

Σφοδρότατο και πολύ επιφανειακό χαρακτήρισε σε δηλώσεις του, τον σεισμό ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, διευκρινίζοντας ότι προήλθε από το ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας μέσα στην Τουρκία. Και ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι περιμένουμε ισχυρούς μετασεισμούς.

WATCH: Strong earthquake in eastern Turkey causes several buildings to collapse; no word on casualties pic.twitter.com/v1UGZIhTFN