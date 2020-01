Συντριβή αεροσκάφους της κρατικής Ariana στο Αφγανιστάν

Αεροσκάφος της κρατικής αφγανικής αεροπορικής εταιρείας Ariana συνετρίβη στην επαρχία Γάζνι του κεντρικού Αφγανιστάν, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο και το δημοσίευμα του ΑΠΕ.

Οπως μεταδίδει το Sputnik, επικαλούμενο το Ariana News, στο αεροσκάφος επέβαιναν 83 άτομα, ενώ ήταν τύπου Boeing.

Ο εκπρόσωπος του τοπικού κυβερνήτη Αρίφ Νούρι δήλωσε ότι το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το Χεράτ με κατεύθυνση την Καμπούλ, ενώ σε αυτό επέβαιναν 83 άτομα.

🔴#BREAKING Ariana airlines passenger plane crash in the Deh Yak district of #Ghazni province. The #Taliban are already according to several sources on the crash site. #Afghanistan

