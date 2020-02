O Mιτ Ρόμνεϊ ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει υπέρ της καθαίρεσης Τραμπ

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής και πρώην υποψήφιος πρόεδρος, Μιτ Ρόμνεϊ, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα ψηφίσει υπέρ της καταδίκης και καθαίρεσης του Αμερικανού προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ, παίρνοντας αποστάσεις από το ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Όπως μεταδίδει η Guardian, ο κ. Ρόμνεϊ δήλωσε ότι θα ψηφίσει υπέρ της ενοχής του Τραμπ για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας, αλλά θα ψηφίσει υπέρ της αθώωσης του για τη δεύτερη κατηγορία, της παρακώλυσης της λειτουργίας του Κογκρέσου.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που ένας γερουσιαστής ψηφίζει για την καταδίκη προέδρου του κόμματός του.

Σε μια φορτισμένη ομιλία ο Ρόμνεϊ αναγνώρισε πως η ψήφος του δεν είναι αρκετή για να αποτρέψει την αθώωση του Τραμπ, αλλά τόνισε πως ήταν ζήτημα καθήκοντος. «Με την ψήφο μου θα που στα παιδιά μου και στα παιδιά τους ότι έκανα το καθήκον μου. Αυτό που έκανε ο πρόεδρος ήταν λάθος. Οδυνηρό λάθος» υπογράμμισε.

Romney: "The president's insistence that [the Bidens] be investigated by the Ukrainians is hard to explain other than as a political pursuit."



"There's no question in my mind that were their names not Biden, the president would never have what he did."