Τραμπ για κορωνοϊό: Με κατηγορούν ότι έκλεισα τα σύνορα πολύ νωρίς!

Στον κορωνοϊό αναφέρεται ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter, αποδίδοντας τον αργό ρυθμό εισόδου του στις Ηνωμένες Πολιτείες στο γεγονός ότι ο ίδιος αποφάσισε να κλείσει τα σύνορα και να σταματήσει τις πτήσεις πολύ νωρίς.

So, the Coronavirus, which started in China and spread to various countries throughout the world, but very slowly in the U.S. because President Trump closed our border, and ended flights, VERY EARLY, is now being blamed, by the Do Nothing Democrats, to be the fault of “Trump”.