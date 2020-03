Τραμπ: Αξιολύπητη και αργοκίνητη η Fed!

«Η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα πρέπει να είναι ηγέτης, όχι ένας πολύ αργός ακόλουθος, όπως και έχει υπάρξει!», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter.

The Federal Reserve must be a leader, not a very late follower, which it has been!

Σε δεύτερη ανάρτησή του τονίζει: «Η αξιολύπητη, αργοκίνητη Fed, υπό την ηγεσία του Jay Powell, που αύξησε τα επιτόκια πολύ γρήγορα και τα μείωσε πολύ αργά, πρέπει να μειώσει τα επιτόκια στα επίπεδα των ανταγωνιστών κρατών μας. Εχουν σήμερα πλεονέκτημα δύο μονάδων, με ακόμη μεγαλύτερη βοήθεια για το νόμισμα. Επίσης, δώστε κίνητρα!».

Our pathetic, slow moving Federal Reserve, headed by Jay Powell, who raised rates too fast and lowered too late, should get our Fed Rate down to the levels of our competitor nations. They now have as much as a two point advantage, with even bigger currency help. Also, stimulate!