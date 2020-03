Τραμπ: Θα δώσω μια πολύ σημαντική πληροφορία για τον κορωνοϊό

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του Twitter ότι θα δώσει συνέντευξη Τύπου εντός της ημέρας, για να κοινονοποιήσει μία «πολύ σημαντική πληροφορία» της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων που αφορά την πανδημία του κορωνοϊού.



«Θα δώσω συνέντευξη Τύπου σήμερα, για να συζητήσω για μια πολύ σημαντική πληροφορία της FDA σχετικά με τον κινεζικό ιό», έγραψε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.



Η FDA (Food and Drug Administration) είναι ο ομοσπονδιακός οργανισμός των ΗΠΑ που εποπτεύει την αδειοδότηση και διάθεση των φαρμάκων στο αμερικανικό έδαφος.

I will be having a news conference today to discuss very important news from the FDA concerning the Chinese Virus!