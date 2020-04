Με μια ώρα καθυστέρηση ξεκινά το Eurogroup

Με καθυστέρηση μιας ώρας θα ξεκινήσει το Eurogroup καθώς υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ των χωρών, γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος του Μάριο Σεντένο.

The #Eurogroup is now set to start at 18h, Brussels time. Contacts ongoing.