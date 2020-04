Τραμπ: Επιταχύνεται η βοήθεια στους αγρότες

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει αναθέσει στον Υπουργό Γεωργίας Sonny Perdue να «επιταχύνει τη βοήθεια» σε αγρότες που έχουν πληγεί από την επίδραση της πανδημίας.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι είπε επίσης στον Perdue να «χρησιμοποιήσει όλα τα κεφάλαια και τις Αρχές που έχει στη διάθεσή του» για να διασφαλίσει ότι η προσφορά τροφίμων της χώρας είναι «σταθερή, ισχυρή και ασφαλής».

I have directed @SecretarySonny to expedite help to our farmers, especially to the smaller farmers who are hurting right now. I expect Secretary Purdue to use all of the funds and authorities at his disposal to make sure that our food supply is stable, strong, and safe....