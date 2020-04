Διαθέσιμο το άλμπουμ του Woodstock του κορωνοϊού

Οι μεγαλύτεροι αστέρες της μουσικής ένωσαν τις φωνές τους από απόσταση το περασμένο Σάββατο το βράδυ για μια συναυλία που ήταν μοναδική και συγκέντρωσαν μεγάλο χρηματικό ποσό για έναν αξιόλογο σκοπό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Global Citizen ανακοίνωσαν ότι οι δωρεές από τη διαδικτυακή συναυλία One World: Together At Home ανήλθαν σε 127,9 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα διατεθούν για να υποστηριχθούν οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας σε όλο τον κόσμο καθώς δίνουν μάχη με την πανδημία του κορωνοϊού.

Η Lady Gaga, η οποία τραγούδησε και είχε καθοριστικό ρόλο στη διοργάνωση απάντησε στην είδηση μέσω του Twitter τονίζοντας ότι «αισθάνεται τιμή που ήταν μέρος αυτού του πρότζεκτ».

