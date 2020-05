Συνέλαβαν live συνεργείο του CNN στη Μινεάπολη

Η κρατική αστυνομία της Μινεσότα συνέλαβε σε ζωντανή σύνδεση τον δημοσιογράφο και όλο το τηλεοπτικό συνεργείο του CNN που κάλυπτε τα γεγονότα των διαδηλώσεων στη Μινεάπολη.

Η αστυνομία υποστήριξε ότι συνελήφθησαν επειδή τους ζήτησαν να μετακινηθούν και εκείνοι αρνήθηκαν.

Live video on CNN shows CNN correspondent Omar Jimenez and crew being arrested by police in Minneapolis.



CNN anchor says that the crew is being told that they were being arrested because they were told to move and didn't. https://t.co/OCXikYLU42