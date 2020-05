Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα κηρύξουν το κίνημα Antifa τρομοκρατική οργάνωση

Μία ημέρα αφότου κατηγόρησε τη ριζοσπαστικής αριστεράς και το κίνημα Antifa για τις βίαιες διαδηλώσεις στη Μινεάπολη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα χαρακτηρίσουν το τελευταίο ως τρομοκρατική οργάνωση.

«Οι ΗΠΑ θα κηρύξουν τους Antifa τρομοκρατική οργάνωση» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.