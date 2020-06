Τραμπ: Καταλήφθηκε από κακοποιούς και αποβράσματα η Νέα Υόρκη

«Χθες ήταν μία κακή μέρα για τους αδελφούς Κουόμο. Η Νέα Υόρκη καταλήφθηκε από πλιατσικολόγους, κακοποιούς, τη ριζοσπαστική αριστερά και άλλα αποβράσματα. Ο κυβερνήτης αρνείται να δεχθεί την προσφορά μου για την κυρίαρχη εθνοφρουρά. Η Νέα Υόρκη έγινε κομματάκια», σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter, για τα βίαια επεισόδια που συγκλονίζουν τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντριου Κουόμο είναι κυβερνήτης της Νέας Υόρκης και ο αδελφός του, Κρις Κουόμο, είναι παρουσιαστής ενημερωτικής εκπομπής στο CNN.

Yesterday was a bad day for the Cuomo Brothers. New York was lost to the looters, thugs, Radical Left, and all others forms of Lowlife & Scum. The Governor refuses to accept my offer of a dominating National Guard. NYC was ripped to pieces. Likewise, Fredo’s ratings are down 50%!