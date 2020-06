Οδηγός έριξε το όχημά του σε διαδηλωτές στο Σιάτλ

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Σιάτλ στην περιοχή του Κάπιτολ Χιλ, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας, όταν ένας άνδρας οδήγησε το αυτοκίνητό του κατευθείαν πάνω στους διαδηλωτές. Ο οδηγός πυροβόλησε μάλιστα έναν 27χρονο, ευτυχώς ελαφρά, προτού τελικά συλληφθεί από τις αρχές.

Εικόνες που έκαναν το γύρο των social media και μεταδίδει η ΕΡΤ, τον δείχνουν να οδηγεί το αυτοκίνητό του κατευθείαν πάνω στους διαδηλωτές, σταματώντας ευτυχώς προτού χτυπήσει κάποιον. Οι άνθρωποι περικυκλώνουν το αμάξι, από το οποίο βγαίνει κρατώντας όπλο με την απειλή του οποίου χάνεται στο πλήθος.





Video footage of man driving his car into #BlackLivesMatter protest in Seattle and shooting a man through the window before he flees. #seattle #seattleprotest pic.twitter.com/3iUI7eKEye