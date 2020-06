ΗΠΑ: Πορεία και κατάληψη στο Δημαρχείο του Σιάτλ

Διαδηλώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν και πάλι σήμερα σε πόλεις των ΗΠΑ, μία ημέρα μετά την κηδεία του Τζορτζ Φλόιντ, του οποίου ο θάνατος κατά τη βίαιη προσαγωγή του από αστυνομικούς πυροδότησε το μεγαλύτερο ξέσπασμα αντιρατσιστικού ακτιβισμού από την εποχή των πολιτικών δικαιωμάτων της δεκαετίας του 1960.

Εκατοντάδες διαδηλωτές στο Σιάτλ, στη δυτική ακτή των ΗΠΑ, συγκεντρώθηκαν στο δημαρχείο νωρίς σήμερα ζητώντας την παραίτηση του δημάρχου και μεταρρυθμίσεις στο αστυνομικό σώμα, μετά από τα βίαια επεισόδια των περασμένων ημερών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων

Another group that earlier marched to Amazon HQ is joining the group here at City Hall. Greeted with the “Our City Hall” chant. #seattleprotest pic.twitter.com/dHG9k8dx3n — Jake Goldstein-Street (@GoldsteinStreet) June 10, 2020

Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησαν σε ειρηνική κατάληψη του δημαρχείου, όταν μια ακτιβίστρια δημοτική σύμβουλος χρησιμοποίησε τα κλειδιά και άνοιξε τις πόρτες.

Διαδηλώσεις αναμένονται και σε άλλες πόλεις, από την Ατλάντα έως τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, κατά την 16η διαδοχική ημέρα κινητοποιήσεων.

Councilmember Sawant has a key to City Hall, allowing protesters to enter and chant for the mayor’s removal. #seattleprotest pic.twitter.com/EyC7GdT4Xh — Jake Goldstein-Street (@GoldsteinStreet) June 10, 2020

Στην Ουάσινγκτον, ένας από τους αδελφούς του Φλόιντ αναμένεται σήμερα να απευθυνθεί σε επιτροπή της ελεγχόμενης από τους Δημοκρατικούς Βουλής καθώς οι βουλευτές θα ασχοληθούν με τα ζητήματα της αστυνομικής βίας και της φυλετικής αδικίας.

Ο 46χρονος Τζορτζ Φλόιντ πέθανε κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολις, στις 25 Μαΐου, όταν ένας εξ αυτών κράτησε το γόνατό του πάνω στον λαιμό του επί σχεδόν εννέα λεπτά την ώρα που βρισκόταν ακινητοποιημένος στο έδαφος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ