Eπίθεση Τραμπ στη Fed: Kάνει συχνά λάθος

O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε για μία ακόμα φορά την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, αμφισβητώντας τις προβλέψεις για ύφεση 6,5% το 2020.

«Η Fed κάνει συχνά λάθος. Βλέπω και εγώ τα νούμερα και τα πάω πολύ καλύτερα από αυτούς. Θα έχουμε ένα πολύ καλό τρίτο τρίμηνο, ένα σπουδαίο τέταρτο τρίμηνο και μία από τις καλύτερες χρονιές μας το 2021. Θα έχουμε επίσης σύντομα ένα εμβόλιο και θεραπεία. Αυτή είναι η γνώμη μου»

The Federal Reserve is wrong so often. I see the numbers also, and do MUCH better than they do. We will have a very good Third Quarter, a great Fourth Quarter, and one of our best ever years in 2021. We will also soon have a Vaccine & Therapeutics/Cure. That’s my opinion. WATCH!