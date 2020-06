Ο Τραμπ ζήτησε βοήθεια από την Κίνα για να εκλεγεί ξανά, ισχυρίζεται ο Μπόλτον

Να αγοράσει περισσότερα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα και να τον βοηθήσει έτσι να κερδίσει τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές το φθινόπωρο, προέτρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε βιβλίο του ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Μπόλτον.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Washington Post και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που έλαβαν αντίγραφο του βιβλίου The Room Where It Happened αναφέρουν ότι ο κ. Μπόλτον σημειώνει πως ο Τραμπ έκανε εξ ολοκλήρου εξωτερική πολιτική για δικό του πολιτικό όφελος.

Οταν οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας συναντήθηκαν στην Οσάκα πέρυσι, ο κ. Τραμπ κατέπληξε την ομάδα του ζητώντας βοήθεια από τον κ. Σι, έτσι ώστε να κερδίσει κρίσιμες γεωργικά πολιτείες, σύμφωνα με το βιβλίο, το οποίο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει την Τρίτη.