Μιανμάρ: Τουλάχιστον 113 νεκροί από κατολίσθηση σε ορυχείο

Τα πτώματα 113 εργατών ανασύρθηκαν από τη λάσπη σε ορυχείο νεφρίτη στη βόρεια Μιανμάρ, στο οποίο σημειώθηκε κατολίσθηση, ανακοίνωσε σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία της Πολιτείας Καχίν.

Οι έρευνες για επιζώντες ανεστάλησαν λόγω των καταρρακτωδών βροχών στην περιοχή, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Οι εργάτες του ορυχείου παρασύρθηκαν από ένα κύμα λάσπης που προκλήθηκε από τις σημαντικές νεροποντές» στην περιοχή, διευκρίνισε η πυροσβεστική υπηρεσία στην επίσημη σελίδα της στο Facebook.

«Μέχρι στιγμής έχουμε βρει συνολικά 113 πτώματα», πρόσθεσε.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στη σελίδα της πυροσβεστικής στο Facebook δείχνουν μια ομάδα των σωστικών συνεργείων να προχωρεί σε μια κοιλάδα που έχει βυθιστεί στη λάσπη στο καντόνι Χπάκαντ, κοντά στη μεθόριο με την Κίνα.

Κάθε χρόνο δεκάδες εργάτες που εργάζονται σε ορυχεία νεφρίτη χάνουν τη ζωή τους σε δυστυχήματα που οφείλονται στις επισφαλείς συνθήκες εργασίας τους, ιδιαίτερα την περίοδο των μουσώνων.

Η ευημερούσα αλλά ελλιπώς εποπτευόμενη βιομηχανία ορυχείων απασχολεί πολλούς μη δηλωμένους εργάτες και ευθύνεται για απώλεια δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τη μκο Watchdog Global Witness.

Τα ανοιχτά ορυχεία νεφρίτη του Χπάκαντ έχουν δώσει την όψη σεληνιακού τοπίου στην περιοχή αυτή.

