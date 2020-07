Τραμπ: Το 2021 θα μπορούσε να είναι η καλύτερη χρονιά, εξαρτάται από τις εκλογές!

Eπαίνους για τα ρεκόρ του δείκτη Nasdaq ανήρτησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter την Παρασκευή, λέγοντας ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη καλύτερα την επόμενη χρονιά, εάν κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Η επόμενη χρονιά θα είναι μία από τις καλύτερες όλων των εποχών. Εξαρτάται από τις εκλογές...», έγραψε, προσθέτοντας ότι έρχονται σπουδαίοι μήνες.

NASDAQ HAD ITS 23RD RECORD CLOSE OF THE YEAR. OTHER EXCHANGES ARE FOLLOWING CLOSELY BEHIND. TREMENDOUS POTENTIAL REMAINING. BIG MONTHS UPCOMING. NEXT YEAR, DEPENDING ON AN ELECTION WIN, WILL BE ONE OF THE BEST EVER! @LouDobbs