Κίνα: Το real estate... και η φονική βουτιά λεωφορείου

Ο οδηγός λεωφορείου που κατέληξε σε μια λίμνη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 21 άνθρωποι στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα έδρασε εκ προθέσεως, εξοργισμένος από την κατεδάφιση της κατοικίας του, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στις 7 Ιουλίου στην Ανσούν, στη φτωχή επαρχία Γκουιζού (νοτιοδυτικά). Στο λεωφορείο επέβαιναν τελειόφοιτοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις για το απολυτήριο.

Σε πλάνα βιντεοεπιτήρησης που δημοσιοποίησαν οι αρχές, το λεωφορείο φαίνεται να αλλάζει ξαφνικά πορεία και να περνάει στο αντίθετο ρεύμα πριν προσκρούσει πάνω σε μπάρα ασφαλείας και πέσει σε μια λίμνη.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο οδηγός του λεωφορείου, κάποιος κ. Ζιανγκ, 52 ετών, ήταν «δυσαρεστημένος από τη ζωή του» και είχε εξοργιστεί από την ανακάλυψη την ίδια ημέρα «της (αναγγελίας της) κατεδάφισης της κατοικίας την οποία νοίκιαζε», δήλωσε χθες, Κυριακή, η αστυνομία του Ανσούν σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A bus driver in China deliberately drove the bus off the road into a reservoir, killing 20 other people https://t.co/vgkVCU7rF7 pic.twitter.com/wJT0aQxb4y

Ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ εν ώρα υπηρεσίας.

Η πληροφορία είχε μεταδοθεί αρχικά από το οικονομικό περιοδικό Caixin, προτού να μπλοκαριστεί στο διαδίκτυο.

Η απαλλοτρίωση εδαφών και η ταχεία κατεδάφιση καταλυμάτων από τοπικούς αξιωματούχους προκειμένου να προχωρήσουν αναπτυξιακά σχέδια είναι μια βασική πηγή οργής και αστάθειας στην Κίνα.

Many areas across China have launched safety check campaigns for public transportation and drivers’ mental health conditions after an upset bus driver in Guizhou was found to intentionally plunge his vehicle into a reservoir last week, killing 21. https://t.co/hGvAwzABpI pic.twitter.com/5Ps7LGTqlj