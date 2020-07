ΗΠΑ: Συγκρούσεις στο Σικάγο για το άγαλμα του Κολόμβου

Μεγάλη συγκέντρωση στο Grant Park του Σικάγου, στο πλαίσιο του κινήματος «Black Lives Matter», κατέληξε σε βίαια επεισόδια, τα οποία ξέσπασαν όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να γκρεμίσουν το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου με την αστυνομία να εξαπολύει επίθεση.

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει υπογράψει διάταγμα για την προστασία των αγαλμάτων και των μνημείων και προβλέπονται αυστηρές ποινές, καθώς συνεχίζονται σε πολλές πόλεις διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού εξαιτίας του θανάτου του Τζορτζ Φλόιντ, στα τέλη Μαΐου, από αστυνομικούς, στη Μινεάπλη. Εχουν στοχοποιηθεί αγάλματα και μνημεία που συμβολίζουν το βρόμικο ρατσιστικό παρελθόν των ΗΠΑ, όπως αυτά δουλοκτητών και αποικιοκρατών.

Στο Σικάγο, οι διαδηλωτές περικύκλωσαν το άγαλμα, πέταξαν μπουκάλια και κροτίδες στους αστυνομικούς, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σημείο.

Protesters launch fireworks and other items at Chicago police officers guarding Columbus statue in Grant Park pic.twitter.com/WCga8c47Ty — WGN TV News (@WGNNews) July 18, 2020

Μάλιστα, πολλά βίντεο αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα οποία φαίνονται οι διαδηλωτές να φωνάζουν: «Γκρεμίστε το!».

Chicago Police attacked with bottles and fireworks by people who are at a Christopher Columbus statue. pic.twitter.com/9rwZEOmcK4 — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) July 18, 2020

Οι διαδηλωτές άρχισαν την αποκαθήλωση του αγάλματος, αλλά αστυνομικές ενισχύσεις έφτασαν στο σημείο σε μια απέλπιδα προσπάθεια των αρχών να σταματήσει την οργή των συγκεντρωμένων. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού προκειμένου να απωθήσουν το πλήθος από το μνημείο.

Τελικά, το άγαλμα δεν γκρεμίστηκε, αλλά γέμισε με γκράφιτι.