ΠΟΕ: Βαριές οι απώλειες στο παγκόσμιο εμπόριο

Το παγκόσμιο εμπόριο πλήττεται από νέους και συσσωρευμένους περιορισμούς στις εισαγωγές σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομίες χρειάζεται να ανοικοδομηθούν από την κρίση της COVID-19, ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) στην εξαμηνιαία έκθεσή του που εκδόθηκε σήμερα.



Ωστόσο κάποιοι εξαγωγικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν στις χειρουργικές μάσκες, τα φάρμακα και τον ιατρικό εξοπλισμό στην αρχή της πανδημίας ανακαλούνται, ανέφερε ο ΠΟΕ.

«Αν και ο πλήρης αντίκτυπος της πανδημίας δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως στα στατιστικά στοιχεία για το εμπόριο, αναμένεται να είναι πολύ ουσιαστικός», ανέφερε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΕ Ρομπέρτο Αζεβέντο, παρουσιάζοντας την έκθεση στα 164 κράτη-μέλη του Οργανισμού.

Ο ΠΟΕ ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι οι εκτιμήσεις για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 καταδεικνύουν μείωση του παγκόσμιου εμπορίου κατά 18% σε ετήσια βάση.

