Τρίτη νύχτα ταραχών στο Ουισκόνσιν, δύο νεκροί από πυροβολισμούς

Τρεις άνθρωποι πυροβολήθηκαν, δύο απ' αυτούς θανάσιμα, καθώς πυρά ξέσπασαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στους δρόμους της Κενόσα, στο Ουισκόνσιν, κατά την τρίτη διαδοχική ημέρα ταραχών που πυροδοτήθηκαν από τον πυροβολισμό από αστυνομικούς ενός μαύρου, ανέφερε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Kenosha Wisconsin!!! This just happened. Gun shots were heard and this guy started running. People said “that’s the shooter” a few people chased him and he let out more shots. pic.twitter.com/VYwzq5npzr