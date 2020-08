Βρετανική κυβέρνηση: Τρώτε έξω, βοηθήστε τα καταστήματα

Ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Ρίσι Σουνάκ παρότρυνε σήμερα τους πελάτες των εστιατορίων να συνεχίσουν να βγαίνουν έξω και να τρώνε στα εστιατόρια, καθώς πλησιάζει στο τέλος της η εφαρμογή κυβερνητικού προγράμματος προσφοράς γευμάτων στη μισή τιμή.

Η πρωτοβουλία "Eat out to Help Out" σχεδιάστηκε για να δώσει ώθηση στον τομέα της προσφοράς υπηρεσιών φιλοξενίας που δέχθηκε σκληρό πλήγμα από την πανδημία COVID-19. Η πρωτοβουλία προσέφερε έκπτωση κατά 50% στα γεύματα τις τρεις πρώτες ημέρες της εβδομάδας στα εστιατόρια που συμμετείχαν σε αυτή, μέχρι τις 10 λίρες (13 δολάρια), με την κυβέρνηση να καλύπτει τη διαφορά.

Η εφαρμογή του μέτρου είχε θετική απήχηση, καθώς περισσότερα από 64 εκατομμύρια γεύματα προσφέρθηκαν στο πλαίσιο του μέχρι την 27η Αυγούστου, σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα Open Table.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ