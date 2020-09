Λιβύη: Συνάντηση Μπορέλ με την κυβέρνηση της Τρίπολης

Στη Λιβύη βρίσκεται ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής. Ο Ζοζέπ Μπορέλ είχε συνάντηση με τον Φαγιέζ Αλ Σάρατζ και τόνισε ότι η ΕΕ στηρίζει τη διαδικασία του Βερολίνου και τα μέτρα αποκλιμάκωσης.

Συγκεκριμένα, ο ύπατος εκπρόσωπος ανέφερε σε μήνυμά του στο twitter:

«Συνάντησα τον πρόεδρο Σάρατζ και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου στην Τρίπολη.

Η Λιβύη παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για την ΕΕ. Χαιρετίζουμε την πρόσφατη ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον διάλογο και την καθοδηγούμενη από τη Λιβύη πολιτική επίλυση της σύγκρουσης».

Επίσης, ο Ζοζέπ Μπορέλ επισήμανε ότι «έγινε συζήτηση για τρόπους προώθησης της πολιτικής διαδικασίας, την επιστροφή σε συνομιλίες της στρατιωτικής επιτροπής 5 + 5 και την άρση του αποκλεισμού πετρελαίου.

Η ΕΕ στηρίζει σθεναρά τη διαδικασία του Βερολίνου, τις προσπάθειες διαμεσολάβησης και τα μέτρα αποκλιμάκωσης, συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο όπλων -βασικά στοιχεία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Λιβύη».

Discussed ways forward to advance political process, to return to 5+5 military committee talks, and to lift oil blockade.



EU strongly supports Berlin process, mediation efforts and deescalation measures, including arms embargo - key elements to bring Libyan conflict to an end. pic.twitter.com/nCFGH4ksb1