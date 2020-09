Σασόλι: Η Ε.Ε. να δείξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό

«Είναι ώρα για ισχυρότερη αλληλεγγύη στην ΕΕ στη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης» αναφέρει σε ανάρτησή του στο τουίτερ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.



Συγκεκριμένα, ο Νταβίντ Σασόλι σημειώνει: «Ενημερώθηκα από τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά ότι θα μεταβεί στη Μόρια αύριο για να εκτιμήσει την κατάσταση και την αναγκαία στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Εξέφρασα τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ώρα για ισχυρότερη αλληλεγγύη της ΕΕ στη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης».

The images from #Moria are devastating. We have to mobilise to support the women, men and children who need a roof over their heads immediately.



This is a humanitarian emergency, Europe must show its solidarity!