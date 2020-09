Λίβανος: Πανικός ξανά από μεγάλη φωτιά στη Βηρυτό

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο λιμάνι της Βηρυτού, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους της πρωτεύουσας του Λιβάνου, μετά τη φονική έκρηξη του περασμένου μήνα, που σκότωσε 190 ανθρώπους και τραυμάτισε χιλιάδες.

Κάτοικοι απομακρύνονται από το λιμάνι, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις σπεύδουν στην περιοχή, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμα σαφής, αλλά ο λιβανικός στρατός δήλωσε ότι ξεκίνησε σε μια αποθήκη με λάδια και ελαστικά στην «αφορολόγητη αγορά» του λιμανιού.

Unbelievable! Video from inside the burning hangars at the port of #Beirut now. Burning tires everywhere pic.twitter.com/U7gApjybA5

Στις 4 Αυγούστου, η έκρηξη έγινε όταν 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου πυροδότησαν ένα καταστροφικό ωστικό κύμα που γκρέμισε παράθυρα, πόρτες και τοίχους, μίλια μακριά.

I can only imagine how devastatingly scary watching this fire at the very site of the Beirut explosion must be just a month after the initial catastrophe occurred. #Beirut 💔💔💔



pic.twitter.com/BIUwImz1rc