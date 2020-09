Oxfam: Υπέκυψε στις αντι-μεταναστευτικές κυβερνήσεις η ΕΕ

Η ΜΚΟ Oxfam κατηγόρησε την Επιτροπή ότι «υποκύπτει στις αντιμεταναστευτικές κυβερνήσεις».

Για τον ειδικό στο μεταναστευτικό Ιβ Πασκουό, η Επιτροπή «αναδιευθετεί ένα σύνολο χωρίς πραγματικό σχέδιο, χωρίς δομή, χωρίς σκελετό».

«Είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στη μικροψυχία και την ξενοφοβία», γράφει στο Twitter ο Βέλγος ερευνητής Φρανουά Γκεμέν, λέγοντας πως πρόκειται για «τις ίδιες συνταγές που αποτυγχάνουν εδώ και 20 χρόνια και την ίδια λογική της Ευρώπης-φρούριο».

The tragic #MoriaFire exposed the #HumanRights failure of the EU 'hotspot' system.



The new EU pact on migration + asylum will now likely replicate this abhorrent situation.



