Ερντογάν: Προστατεύουμε τη «Γαλάζια Πατρίδα», ενισχύουμε τον στόλο

Η Τουρκία θα επιμείνει στην υπεράσπιση της «Γαλάζιας Πατρίδας» και των δικαιωμάτων της, δήλωσε ο προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας με ενίσχυση του στόλου, στέλνοντας μήνυμα με αφορμή την επέτειο της ναυμαχίας της Πρέβεζας, το Σεπτέμβρη του 1538.

«Σήμερα ως μια από τις 10 χώρες που μπορούν να σχεδιάσουν, κατασκευάσουν και να συντηρήσουν πολεμικά πλοία, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις ναυτικές μας δυνάμεις και να προστατεύουμε τη “Γαλάζια Πατρίδα” για να ενισχύσουμε το αίσθημα εμπιστοσύνης στους συμμάχους μας και να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας», είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

«Ακούγοντας τους προγόνους μας που έλεγαν ‘εάν θέλεις ειρήνη προετοιμάσου για πόλεμο’, εξοπλίζουμε το Ναυτικό μας καθώς και τις μονάδες του στρατού για να διαιωνίσουμε την ειρήνη και την ασφάλεια στη χώρα μας, την περιοχή μας και όλον τον κόσμο», πρόσθεσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος στο δικό του μήνυμα ανέφερε ότι «θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά της σε όλες τις θάλασσες, ειδικά στο Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα».

'#Turkey will protect its rights with unshakable faith' https://t.co/Ujv2Y9M2pp pic.twitter.com/jsjQYUxLfc