Γαλλία: Αεροπλάνο έσπασε το φράγμα του ήχου, δεν ήταν έκρηξη

Σύμφωνα με τη γαλλική αστυνομία, η μεγάλη έκρηξη που ακούστηκε στο Παρίσι και τα προάστιά του ήταν αποτέλεσμα ενός μαχητικού αεροπλάνου που έσπασε το φράγμα του ήχου.

Major blast heard all over Paris and nearby suburbs, source unclear pic.twitter.com/b2MxIIsEuJ