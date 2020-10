Στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ το Νόμπελ Ειρήνης 2020

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ βραβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης 2020, για «τις προσπάθειές του για την καταπολέμηση της πείνας, για τη συμβολή του στη βελτίωση των συνθηκών, για την ειρήνη σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και για τη δράση του ως κινητήριας δύναμης στις προσπάθειες για την αποτροπή της χρήσης της πείνας ως όπλου πολέμου και σύγκρουσης».

Πρόκειται για παρακλάδι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ειδικεύεται στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και αποτελεί τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση στον κόσμο.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E