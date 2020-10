Νόμπελ: Κυριαρχούν τα πανεπιστήμια... made in USA

Μέσω των προσώπων που τιμώνται με τα επιστημονικά Νόμπελ, ανταμείβονται και τα πανεπιστήμιά τους. Και στον διαγωνισμό αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σχολές τους έχουν τη μερίδα του λέοντος...

Από τα πρώτα Νόμπελ (1901 για τη φυσική, τη χημεία και την ιατρική, 1969 για την οικονομία), με τα βραβεία αυτά έχουν τιμηθεί 710 ερευνητές για 445 εργασίες, σύμφωνα με μια βάση δεδομένων του Γαλλικού Πρακτορείου που δημιουργήθηκε από στοιχεία που συγεντρώθηκαν από τον επίσημο ιστότοπο των Νόμπελ (nobelprize.org).

Αν οι Αμερικάνοι είναι μακράν η εθνικότητα που αντιπροσωπεύεται περισσότερο (252 νομπελίστες γεννήθηκαν στις ΗΠΑ, δηλαδή το 35%), η κυριαρχία των αμερικανικών πανεπιστημίων, όπου εργάζονται ερευνητές όλων των εθνικοτήτων, είναι ακόμη πιο ισχυρή: 57% των εργασιών που βραβεύθηκαν (254 από τις 445) αντιπροσωπεύονταν από τουλάχιστον έναν νομπελίστα που τη στιγμή της βράβευσής του συνδεόταν με κάποιο αμερικανικό πανεπιστήμιο.

Και φέτος, από τις πέντε εργασίες που βραβεύθηκαν, τέσσερις είχαν γίνει σε αμερικανικά πανεπιστήμια, στην πρώτη γραμμή των οποίων αυτό της Καλιφόρνια στη φυσική και τη χημεία.

Το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια έρχεται πρώτο στον κατάλογο των πανεπιστημίων που έχουν τιμηθεί με Νόμπελ, με 38 βραβεία (από τα οποία 13 χημείας και 12 φυσικής). Ο πρώτος από το πανεπιστήμιο αυτό που τιμήθηκε με Νόμπελ ήταν ο φυσικός Έρνεστ Λόρανς το 1939 για την επινόηση του πρώου cyclotron, ενός επιταχυντή σωματιδίων, οι σύγχρονες εκδοχές του οποίου εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως στις μέρες μας, ιδιαίτερα στην ιατρική για τη διάγνωση του καρκίνου.

Το Χάρβαρντ βρίσκεται στο δεύτερο σκαλοπάτι, με 33 βραβεία (εκ των οποίων 11 στην ιατρική και 8 στη φυσική). Το βάθρο των νικητών ολοκληρώνεται με το πρώτο μη αμερικανικό πανεπιστήμιο, το Κέμπριτζ (Ηνωμένο Βασίλειο) με 28 Νόμπελ (συνυπολογίζοντας αυτά που έχει κερδίσει το εργαστήριο μοριακής βιολογίας του Κέμπριτζ).

“My wish is that this will provide a positive message to the young girls who would like to follow the path of science, and to show them that women in science can also have an impact through the research that they are performing.”



- 2020 Chemistry Laureate Emmanuelle Charpentier pic.twitter.com/pKZlrTZmXw