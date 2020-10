Σε καραντίνα ο Μάνφρεντ Βέμπερ μετά την επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα

Σε καραντίνα τέθηκε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στην Ευρωβουλή Μάνφρεντ Βέμπερ, μετά την επαφή του με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού.

Οπως ανακοίνωσε ο ίδιος στο Twitter, «είχα επαφή με άτομο που βρέθηκε θετικό στον κορωνοϊό. Με βάση τους κανόνες, τίθεμαι σε αυτοπεριορισμό, αναμένοντας τα αποτελέσματα του τεστ».

Dear friends, I was informed that I have been in contact with a person who is #COVID19 positive. Following the established rules I am self-isolating while awaiting a first test result. Stay safe everybody. @EPPGroup